Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2019, 17:48

В Киеве началось отключение горячей воды: адреса

В Киеве началось отключение горячей воды: адреса - Фото
Фото: pixabay.com

С апреля по август во всех районах столицы будут проводиться гидравлические испытания теплосетей

Реклама
Реклама

С 22 апреля в трех районах Киева – Шевченковском, Деснянском и Голосеевском - начались гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим до 7 мая горячая вода будет отключена в 48 жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

Горячего водоснабжения в течение двух недель не будет по следующим адресам:

Реклама

ул. Мурашко, 6
ул. Печенежская, 18, 2/9, 1/7, 16, 34, 9, 35/43, 4, 6, 8
ул. Подгорная, 3, 12, 28а
ул. Половецкая, 14а, 16, 16а, 16б, 29
ул. Татарская, 6, 20, 21, 23/25, 27/4, 36/5, 38, 7, 3/2, 18б
пер. Татарский, 1, 8
ул. Отто Шмидта, 26а, 26б, 31
ул. Белицкая, 38б
ул. Кондратюка, 3, 3а, 5, 7, 8, 6
ул. Краснофлотская, 4, 4а, 6,
ул. Городская, 1
пер. Артиллерийский, 1а, 5б, 7-9, 7а, 9а
ул. Табирна, 30-32, 34
ул. Парково-Сырецкая (Шамрыло), 4
ул. Желябова, 8/4, 10
просп. Победы, 58, 60
ул. Цедика, 11, 9.

Кроме жилых домов, без горячей воды на этот период останутся три детских сада, две школы и одно ведомство.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно, чтобы испытать теплосети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.

Отправить:
Распечатать:
Теги: отключение воды, киевтеплоэнерго, гидравлические испытания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 