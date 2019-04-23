В Киеве началось отключение горячей воды: адреса

С 22 апреля в трех районах Киева – Шевченковском, Деснянском и Голосеевском - начались гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим до 7 мая горячая вода будет отключена в 48 жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.
Горячего водоснабжения в течение двух недель не будет по следующим адресам:
ул. Мурашко, 6
ул. Печенежская, 18, 2/9, 1/7, 16, 34, 9, 35/43, 4, 6, 8
ул. Подгорная, 3, 12, 28а
ул. Половецкая, 14а, 16, 16а, 16б, 29
ул. Татарская, 6, 20, 21, 23/25, 27/4, 36/5, 38, 7, 3/2, 18б
пер. Татарский, 1, 8
ул. Отто Шмидта, 26а, 26б, 31
ул. Белицкая, 38б
ул. Кондратюка, 3, 3а, 5, 7, 8, 6
ул. Краснофлотская, 4, 4а, 6,
ул. Городская, 1
пер. Артиллерийский, 1а, 5б, 7-9, 7а, 9а
ул. Табирна, 30-32, 34
ул. Парково-Сырецкая (Шамрыло), 4
ул. Желябова, 8/4, 10
просп. Победы, 58, 60
ул. Цедика, 11, 9.
Кроме жилых домов, без горячей воды на этот период останутся три детских сада, две школы и одно ведомство.
Гидравлические испытания проводятся ежегодно, чтобы испытать теплосети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.