В Киеве началось отключение горячей воды: адреса

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С 22 апреля в трех районах Киева – Шевченковском, Деснянском и Голосеевском - начались гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим до 7 мая горячая вода будет отключена в 48 жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

Горячего водоснабжения в течение двух недель не будет по следующим адресам:

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ул. Мурашко, 6

ул. Печенежская, 18, 2/9, 1/7, 16, 34, 9, 35/43, 4, 6, 8

ул. Подгорная, 3, 12, 28а

ул. Половецкая, 14а, 16, 16а, 16б, 29

ул. Татарская, 6, 20, 21, 23/25, 27/4, 36/5, 38, 7, 3/2, 18б

пер. Татарский, 1, 8

ул. Отто Шмидта, 26а, 26б, 31

ул. Белицкая, 38б

ул. Кондратюка, 3, 3а, 5, 7, 8, 6

ул. Краснофлотская, 4, 4а, 6,

ул. Городская, 1

пер. Артиллерийский, 1а, 5б, 7-9, 7а, 9а

ул. Табирна, 30-32, 34

ул. Парково-Сырецкая (Шамрыло), 4

ул. Желябова, 8/4, 10

просп. Победы, 58, 60

ул. Цедика, 11, 9.

Кроме жилых домов, без горячей воды на этот период останутся три детских сада, две школы и одно ведомство.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно, чтобы испытать теплосети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.