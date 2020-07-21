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В Киеве неизвестные подорвали банкомат и украли деньги: фото

21.07.2020, 10:30
В Киеве неизвестные подорвали банкомат и украли деньги: фото - Фото
В Киеве подорвали банкомат (фото - kyiv.npu.gov.ua)

Полиция столицы разыскивает злоумышленников

В Подольском районе столицы ночью неизвестные подорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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"Сегодня около 01:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского", - отметили в пресс-службе.

Полицейские на месте инцидента опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения.

На Подоле подорвали банкомат

Установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси подорвали банкомат. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

  • 14 мая сообщалось, что в Харькове на улице Киргизской подорвали банкомат.
Арина Толина
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