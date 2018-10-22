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22.10.2018, 11:10

Киевляне утром заблокировали городскую электричку: видео

Киевляне утром заблокировали городскую электричку: видео - Фото
Фото: Киевпастранс

Почти час движение городской электрички было заблокировано

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Сегодня утром в Киеве неизвестные заблокировали движение городской электрички. Об этом сообщает Киевпастранс

Посторонние заблокировали движение на станции Троещина-2. На место вызвали полицию. 

Инцидент произошел в 08:15 и движение восстановили спустя почти час - в 09:05. Что произошло и задержаны ли неизвестные в Киевпастрансе пока не уточняют. 

По информации Киев Оперативный, заблокировали движение пассажиры - в знак протеста против того, что не хватает поездов и электричка ездит не по расписанию.

На видео присутствует нецензурная лексика

По информации издания, электричка опаздывала, пассажиры начали цеплятся за вагоны сзади, некоторые зашли в кабину машинистов.

10 октября, около 22:50 в Киевской области группа неизвестных устроила погром в вагоне электрички Фастов-Киев, практически полностью его разрушив.

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Теги: Киевпастранс, движение, городская электричка, заблокировали
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