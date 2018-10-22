Киевляне утром заблокировали городскую электричку: видео

Фото: Киевпастранс

commenthover

Почти час движение городской электрички было заблокировано

дополнено

Реклама

Реклама

Сегодня утром в Киеве неизвестные заблокировали движение городской электрички. Об этом сообщает Киевпастранс.

Посторонние заблокировали движение на станции Троещина-2. На место вызвали полицию.

Инцидент произошел в 08:15 и движение восстановили спустя почти час - в 09:05. Что произошло и задержаны ли неизвестные в Киевпастрансе пока не уточняют.

По информации Киев Оперативный, заблокировали движение пассажиры - в знак протеста против того, что не хватает поездов и электричка ездит не по расписанию.

На видео присутствует нецензурная лексика

По информации издания, электричка опаздывала, пассажиры начали цеплятся за вагоны сзади, некоторые зашли в кабину машинистов.

10 октября, около 22:50 в Киевской области группа неизвестных устроила погром в вагоне электрички Фастов-Киев, практически полностью его разрушив.