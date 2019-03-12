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12.03.2019, 15:14

В Киеве обстреляли здание суда: фото

В Киеве обстреляли здание суда: фото - Фото
Фото: Нацполиция

В результате обстрела никто не пострадал. Злоумышленника ищет полиция

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В ночь на 12 марта в Киеве неизвестные обстреляли здание Голосеевского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей, злоумышленника разыскивают. 

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"В результате поврежден фасад и окна помещения. Инцидент произошел ночью, никто не пострадал. Предварительно действия подозреваемого квалифицируются как хулиганство", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли и отправили на экспертизу гильзы. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. 

Фото: Нацполиция

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Теги: полиция, обстрел, фото, голосеевский суд
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