В Киеве обстреляли здание суда: фото

Фото: Нацполиция

В ночь на 12 марта в Киеве неизвестные обстреляли здание Голосеевского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей, злоумышленника разыскивают.

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"В результате поврежден фасад и окна помещения. Инцидент произошел ночью, никто не пострадал. Предварительно действия подозреваемого квалифицируются как хулиганство", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли и отправили на экспертизу гильзы. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция