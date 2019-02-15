В Киеве ограничат движение по двум мостам

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Сегодня и завтра, 15-16 февраля, в Киеве будет ограничено движение по мостам Патона и Южному. Об этом сообщает Киевавтодор у себя в Facebook.

Из-за ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта:

с 20:00 час. до 23:00 час. 15 февраля на Харьковском путепроводе через железнодорожные пути;

на мосту им. Е.О. Патона с 23:00 час. 15 февраля в 01:00 час. 16 февраля в направлении ул. Дружбы Народов, а также с 01:00 час. до 02:00 час. 16 февраля в направлении ул. Соборности;

на Южном мостовом переходе с 02:00 час. до 06:00 час. 16 февраля в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе.

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17 февраля с 00:00 до 05:00 движение по мосту Патона в Киеве будет закрыто в обоих направлениях.

Движение будет временно закрыто в связи с проведением ремонтных работ.