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26.03.2019, 14:53

В Киеве ограничат движение транспорта возле двух станций метро

В Киеве ограничат движение транспорта возле двух станций метро - Фото
Фото: LIGA.net

Движение транспорта частично перекроют ночью 27 марта

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В Киеве ночью, 27 марта, ограничат движение транспорта возле станций метро Черниговская и Дарница. Об этом департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

"27 марта с 01:00. до 01:20 будет перекрыто движение автомобильного транспорта по путепроводу на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линии метро возле станции Дарница", - отмечается в сообщении.

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Перекрытие будет осуществлено в связи с необходимостью проведения после ДТП дополнительного обследования пролетного строения путепровода.

Также 27 марта с 00:00 до 03:00 частично ограничат движение автомобилей по Броварскому проспекту в направлении станции метро Черниговская.

4 марта 2019 года на станции метро Госпром в Харькове начали тестировать работу единого электронного билета е-ticket.

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Теги: Черниговская, движение, дарница
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