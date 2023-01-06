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В Киеве открыли городок несокрушимости на 1000 человек с местом для выгула животных – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 17:24
В Киеве открыли городок несокрушимости на 1000 человек с местом для выгула животных – фото - Фото
Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

В Киеве на территории "Дарынка" создали городок несокрушимости более чем на 1 000 мест – это 68 000 м кв., где люди могут согреться, зарядить гаджеты, провести время с детьми. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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В городке обустроен Starlink-хаб, отдельные зоны для обучения и преподавания.

В Киеве открыли городок несокрушимости на 1000 человек с местом для выгула животных – фото

В Киеве открыли городок несокрушимости на 1000 человек с местом для выгула животных – фото

Также, по словам Тимошенко, есть пространство на 2000 м кв. для детей, где они смогут развлечься и отвлечься.

В Киеве открыли городок несокрушимости на 1000 человек с местом для выгула животных – фото

В Киеве открыли городок несокрушимости на 1000 человек с местом для выгула животных – фото

Отдельная территория более 5 000 м кв предусмотрена для выгула домашних животных.

На территории городка есть кафе и фуд-корт.

В Киеве открыли городок несокрушимости на 1000 человек с местом для выгула животных – фото

Обустроена комната матери и ребенка, также есть медпункт и работают две аптеки.

В Киеве открыли городок несокрушимости на 1000 человек с местом для выгула животных – фото

В случае блекаута городок будет действовать автономно – непрерывную работу обеспечивают семь генераторов совокупной мощностью 2 МВт, а связь работает благодаря семи терминалам Starlink, отметил замглавы ОП.

"И эти условия гораздо лучше, чем жилье в отдельных городах на территории страны-агрессора", – добавил Тимошенко.

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Вадим Ребрина
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