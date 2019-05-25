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25.05.2019, 22:43

В Киеве открыли стеклянный пешеходный мост: фото

В Киеве открыли стеклянный пешеходный мост: фото - Фото
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

По словам мэра столицы, активное строительство моста продолжалось пять месяцев

В Киеве сегодня открыли пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла. Об этом у себя в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня мы открыли в столице действительно уникальный объект. Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов", - отметил Кличко.

Владимир и Виталий Кличко (фото - facebook.com/Vitaliy.Klychko)

По его словам, этот мост планировали построить еще более 100 лет назад.

Кличко уточнил, что активное строительство продолжалось пять месяцев. "Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, изготавливали необходимые материалы", - добавил он.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

23 мая сообщалось, что сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками Крещатый и Владимирская горка в Киеве выросла с 260 млн до 419,96 млн грн.

Строительство моста между парками Крещатый и Владимирская горка началось в конце 2018 года. Открытие моста планировалось ко дню Киева – 25-26 мая.

Ранее LIGA.net писала, что из-за этого "моста Кличко" разгорелся строительный скандал. Если Киев и ЮНЕСКО не найдут общий язык, договор о сотрудничестве между сторонами может быть расторгнут

В начале мая архитекторы швейцарской Leuppi & Schafroth Architekten сообщили СМИ, что концепция строящегося пешеходного моста над Владимирской горкой взята из их проекта, который был подан на конкурс КГГА в 2013 году. В компании Проектные Системы нардепа Андрея Миргородского, выигравшей тендер в 2017-м, заявили, что разработали проект раньше швейцарцев.

Читайте также: Сплагиатил ли Киев у швейцарцев "мост Кличко"? Разбор Liga.net

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Теги: киев, виталий кличко, мост
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