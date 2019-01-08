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08.01.2019, 12:53

В Киеве патрульные во время погони врезались в "Газель": видео

В Киеве патрульные во время погони врезались в "Газель": видео - Фото
Фото: kiev.informator.ua

Инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов

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Сегодня утром, 8 января, на бульваре Дружбы Народов в Киеве автомобиль патрульной службы Нацполиции преследовал нарушителя на Toyota Land Cruiser, однако во время погони правоохранители не успели отреагировать на припаркованную Газель и влетели в нее. Ролик об этом выложен в Facebook ресурса Информатор.

Оказалось, Toyota Prius полицейских протаранил автомобиль Киевавтодора: те приехали с бригадой по очистке улицы от снега, и успели ее высадить.

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Мужчина на "Крузере" увидел, что его пытаются остановить копы, проехав перекресток и прижался к обочине. К этому времени полицейские уже совершили ДТП. У водителя Land Cruiser забрали документы на время оформления ДТП.

Видео: Информатор

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Теги: дтп, киев, авария, столкновение, патрульная полиция, погоня, prius
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