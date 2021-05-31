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В Киеве почти до конца лета остановят скоростной трамвай на Борщаговку

31.05.2021, 16:48
В Киеве почти до конца лета остановят скоростной трамвай на Борщаговку - Фото
Скоростной трамвай на Борщаговке (Фото: пресс-служба Киевпастранса)

Со 2 июня по 15 августа в Киеве закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской горадминистрации.

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Речь идет о трамваях №1 и №3.

Движение закроют из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, здесь запланировано провести гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного транспорта, о которых в КГГА пообещали сообщить отдельно.

Заказчик капитального ремонта – коммунальная корпорация Киевавтодор.

Киевпасстранс сообщает, что на период проведения работ организуется движение:

- трамвайного маршрута № 2 "Проспект Академика Королева — станция "Ромена Роллана" по следующей схеме: ул. Академика Королева – ул. Симиренко – бульв. Кольцова – ул. Владимира Покотило – ул. Леся Курбаса;

- временного автобусного маршрута № 1-Т "Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная" по схеме: ул. Симиренко – ул. Семьи Сосниных – ул. Кольцова – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотило) – ул. Леся Курбаса – ул. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная;

- временного автобусного маршрута № 3-Т "Кольцевая дорога – ул. Старовокзальная" по схеме: ул. Леся Курбаса – ул. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная.

Интервалы движения по будням:

- №1Т – 2-3 мин в часы пик, 5-6 мин в другое время;

- №3Т – 1-2 мин в часы пик, 5 мин в другое время;

В выходные:

- №1Т – 4-6 мин;

- №3Т -4-6 мин.

6 мая КГГА объявила открытые торги на разработку проектной документации строительства линии скоростного трамвая до станции метро Дворец Спорта в центре столицы с заездом на Вокзальную площадь. 

Вадим Ребрина
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киевавтодор киев КГГА трамвай Киевпасстранс борщаговка
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