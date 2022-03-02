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В Киеве поймали диверсантов в метро: один прятал боеприпасы в детской игрушке – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 14:59

В Киеве полиция поймала российских диверсантов, которые прятались на одной из станций метро, один из них прятал боеприпасы в мягкой игрушке. Об этом сообщает Нацполиция.

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Отмечается, что на одной из станций метро полиция выявила мужчин, которые подозрительно себя вели. Во время осмотра у одного из диверсантов нашли игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. У его напарника, гражданина Беларуси, были с собой боевые патроны.

Кроме того, на той же станции метро оперативники полиции выявили диверсанта, который передавал врагу позиции ВСУ.

Также в метро к полиции обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин. Во время проверки правоохранители обнаружили у них и изъяли боеприпасы, четыре снаряженных магазина, затвор с бойком к АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества.

В метро диверсанты пришло якобы переночевать и спрятаться от авиаударов.

Правоохранители призывают в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно сообщать о них полиции.

Марк Сировой
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