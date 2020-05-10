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В Киеве произошла авария на водопроводной станции

В Киеве произошла авария на водопроводной станции - Фото
Деснянская водопроводная станция (Фото: пресс-служба Киевводоканала)
10.05.2020, 23:32

Большинство районов столицы уже ощутили снижение напора воды в трубах

На Деснянской водопроводной станции в Киеве возникла аварийная ситуация, происшедшая при переключении насосных агрегатов. Об этом сообщает прес-служба КГГА.

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Как сообщается, следствием аварии стало снижение давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов столицы.

Кроме того, сообщается о возможном временном прекращении подачи холодной воды в дома этих районов. В других районах Киева подача холодной воды подается в полном объеме.

Сообщается, что ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений, чтобы восстановить обеспечение водой районов столицы в полном объеме.

Читайте также: Киев хочет реконструировать водоочистную станцию за $1 млрд

Игорь Чичкань
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