В Киеве произошла авария на водопроводной станции

Деснянская водопроводная станция (Фото: пресс-служба Киевводоканала)

На Деснянской водопроводной станции в Киеве возникла аварийная ситуация, происшедшая при переключении насосных агрегатов. Об этом сообщает прес-служба КГГА.

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Как сообщается, следствием аварии стало снижение давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов столицы.

Кроме того, сообщается о возможном временном прекращении подачи холодной воды в дома этих районов. В других районах Киева подача холодной воды подается в полном объеме.

Сообщается, что ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений, чтобы восстановить обеспечение водой районов столицы в полном объеме.

20 августа 2019 года в Киевводоканале пересчитали стоимость услуг на водоснабжение и водоотвод.

20 мая того же года Киевводоканал планировал отказаться от хлора для очистки воды.

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