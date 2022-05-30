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В Киеве с 1 июня откроют часть детсадов. Список

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 18:45
В Киеве с 1 июня откроют часть детсадов. Список - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Киеве с 1 июня открывают часть детских садов, сообщил в своем тг-канале мэр Виталий Кличко.

Сначала заработают 34 коммунальных сада столицы.

Возобновят свою работу только те, у которых или рядом с которыми есть укрытия.

Основанием для принятия ребенка в садик будет справка от обоих родителей о том, что они работают.

Также готовы к возобновлению работы 14 частных садов Киева.

Список коммунальных детсадов, которые откроются 1 июня:

  • Голосеевский район – 6 садиков (№106, 196, 262, 340, 389, 798)
  • Дарницкий район – 2 садика (№550, 809)
  • Деснянский район – 1 сад (№758)
  • Днепровский район – 4 садика (№244, 535, 619, 655)
  • Оболонский район – 3 садика (№30, 572, 704)
  • Печерский район – 1 сад (№424)
  • Подольский район – 3 садика (№307,486,777)
  • Святошинский район – 3 садика (№33, 179, 214)
  • Соломенский район – 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, ​​648)
  • Шевченковский район – 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810).

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Катерина Амеліна
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