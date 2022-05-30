В Киеве с 1 июня откроют часть детсадов. Список
30.05.2022, 18:45
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В Киеве с 1 июня открывают часть детских садов, сообщил в своем тг-канале мэр Виталий Кличко.
Сначала заработают 34 коммунальных сада столицы.
Возобновят свою работу только те, у которых или рядом с которыми есть укрытия.
Основанием для принятия ребенка в садик будет справка от обоих родителей о том, что они работают.
Также готовы к возобновлению работы 14 частных садов Киева.
Список коммунальных детсадов, которые откроются 1 июня:
- Голосеевский район – 6 садиков (№106, 196, 262, 340, 389, 798)
- Дарницкий район – 2 садика (№550, 809)
- Деснянский район – 1 сад (№758)
- Днепровский район – 4 садика (№244, 535, 619, 655)
- Оболонский район – 3 садика (№30, 572, 704)
- Печерский район – 1 сад (№424)
- Подольский район – 3 садика (№307,486,777)
- Святошинский район – 3 садика (№33, 179, 214)
- Соломенский район – 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, 648)
- Шевченковский район – 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810).
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии