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В Киеве сегодня ограничат движение транспорта: список маршрутов

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 10:11
В Киеве сегодня ограничат движение транспорта: список маршрутов - Фото
Фото: пресс-служба КГГА

Движение по Киеву сегодня будет ограничено с 08:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В связи с прибытием в Киев иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра 6 октября будет ограничено движение по маршруту:

Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);

проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного);

поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;

Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;

улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;

улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;

бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);

улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);

улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);

улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);

проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);

улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);

улица Боричев Ток;

Владимирский спуск;

улица Михайловская;

улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);

улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);

улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской);

улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);

мост Метро;

проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)

В Киеве сегодня ограничат движение транспорта: список маршрутов

В Киеве сегодня ограничат движение транспорта: список маршрутов

В Киеве сегодня ограничат движение транспорта: список маршрутов

В Киеве сегодня ограничат движение транспорта: список маршрутов

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Виктория Найдёнова
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