В Киеве сегодня ограничат движение транспорта: список маршрутов
Движение по Киеву сегодня будет ограничено с 08:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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В связи с прибытием в Киев иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра 6 октября будет ограничено движение по маршруту:
Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);
проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного);
поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;
улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;
улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;
бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);
улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);
улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);
улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);
проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);
улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);
улица Боричев Ток;
Владимирский спуск;
улица Михайловская;
улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);
улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);
улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской);
улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);
мост Метро;
проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)
- 2 июля 2021 года транспорт в столице стал работать без кондукторов. Билеты можно купить в приложении, на станциях метро и в терминалах.
- В сентябре КП "КиевПасТранс" объявило тендер на закупку 17 электробусов и зарядных станций к ним. Стоимость закупки оценили в 319,6 млн грн.
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