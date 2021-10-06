В Киеве сегодня ограничат движение транспорта: список маршрутов

Движение по Киеву сегодня будет ограничено с 08:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В связи с прибытием в Киев иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра 6 октября будет ограничено движение по маршруту:

Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);

проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного);

поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;

Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;

улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;

улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;

бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);

улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);

улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);

улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);

проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);

улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);

улица Боричев Ток;

Владимирский спуск;

улица Михайловская;

улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);

улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);

улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской);

улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);

мост Метро;

проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)

2 июля 2021 года транспорт в столице стал работать без кондукторов. Билеты можно купить в приложении, на станциях метро и в терминалах.

В сентябре КП "КиевПасТранс" объявило тендер на закупку 17 электробусов и зарядных станций к ним. Стоимость закупки оценили в 319,6 млн грн.

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Виктория Найдёнова

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