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В Киеве создали комендатуру

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 14:18
В Киеве создали комендатуру - Фото
Памятник Святому Владимиру на Владимирской горке, март 2022 года (Фото - Facebook КГГА)

В Киеве создана комендатура. Приказ об этом опубликовала Киевская городская военная администрация.  

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Задачами комендатуры определены организация и обеспечение мероприятий при введении комендантского часа и установлении режима светомаскировки, координация действий исполнительной власти, военных и правоохранителей.

Комендантом Киева, согласно приказу, назначен генерал-майор Виктор Плахтий.

Комендатура будет находиться на проспекте Победы.

Сергей Бережной
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киев комендатура
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