В Киеве создали комендатуру
31.03.2022, 14:18
Памятник Святому Владимиру на Владимирской горке, март 2022 года (Фото - Facebook КГГА)
В Киеве создана комендатура. Приказ об этом опубликовала Киевская городская военная администрация.
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Задачами комендатуры определены организация и обеспечение мероприятий при введении комендантского часа и установлении режима светомаскировки, координация действий исполнительной власти, военных и правоохранителей.
Комендантом Киева, согласно приказу, назначен генерал-майор Виктор Плахтий.
Комендатура будет находиться на проспекте Победы.
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