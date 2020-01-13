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В Киеве торговый центр Ocean Plaza затопило кипятком: видео, фото

В Киеве торговый центр Ocean Plaza затопило кипятком: видео, фото - Фото
Фото: ГСЧС
13.01.2020, 22:10

Спасатели вынесли на руках из помещения ТРЦ пятерых человек, один человек получил ожоги ног

Вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в появившееся отверстие частично попало маршрутное такси. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что спасатели эвакуировали из маршрутного такси четверых пассажиров, а также троих граждан из стоявшего рядом троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе.

Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и на первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели вынесли на руках из помещения пятерых человек.

Спасатели также вынесли из здания потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы.

На месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев написал в Facebook, что произошло повреждение магистрального трубопровода на проезжей части. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла подачу теплоносителя и начала откачку воды. Движение транспорта частично ограничено.

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