В Киеве у метро "Арсенальная" устанавливают зеркальные шары – арт-объект из Харькова: фото

В Киеве, на площади у станции метро "Арсенальная" устанавливают новый арт-объект, созданный харьковскими художниками — зеркальные сферы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Проект, который называется "Единение", создан харьковской мастерской METALSTYLE. Металлические капли должны были разместить на центральной площади Харькова, ко дню города, но из-за обстрелов это сейчас невозможно. Авторы обратились с предложением привезти свой арт-объект в Киев.

Столичные власти решили разместить его в пространстве A-Station, где символические капли должны отражать историю (корпуса Арсенала и комендатуры, а также современный Киев).

"По задумке авторов, капли тяготеют как к земле, так и друг к другу, символизируя единство двух городов – столицы Украины Киева и Харькова, который сегодня мужественно противостоит российскому агрессору", – написал Кличко.

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Вадим Ребрина

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