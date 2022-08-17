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В Киеве у метро "Арсенальная" устанавливают зеркальные шары – арт-объект из Харькова: фото

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 19:49
В Киеве у метро
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Киеве, на площади у станции метро "Арсенальная" устанавливают новый арт-объект, созданный харьковскими художниками — зеркальные сферы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Проект, который называется "Единение", создан харьковской мастерской METALSTYLE. Металлические капли должны были разместить на центральной площади Харькова, ко дню города, но из-за обстрелов это сейчас невозможно. Авторы обратились с предложением привезти свой арт-объект в Киев.

В Киеве у метро "Арсенальная" устанавливают зеркальные шары – арт-объект из Харькова: фото

Столичные власти решили разместить его в пространстве A-Station, где символические капли должны отражать историю (корпуса Арсенала и комендатуры, а также современный Киев).

В Киеве у метро "Арсенальная" устанавливают зеркальные шары – арт-объект из Харькова: фото

"По задумке авторов, капли тяготеют как к земле, так и друг к другу, символизируя единство двух городов – столицы Украины Киева и Харькова, который сегодня мужественно противостоит российскому агрессору", – написал Кличко.

В Киеве у метро "Арсенальная" устанавливают зеркальные шары – арт-объект из Харькова: фото

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Вадим Ребрина
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киев арсенальная искусство арт-объект
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