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В Киеве удалили российскую пропаганду с билбордов

В Киеве удалили российскую пропаганду с билбордов - Фото
Фото: пресс-служба КГГА
30.01.2020, 11:33

Информация с провокационными сюжетами была установлена пиратским способом

В Киеве ночью сотрудники КП Киевреклама удалили с билбордов размещенную российскую пропаганду. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу", - отметил Мондриевский.

Всего было убрано девать наклеек с пяти билбордов. Сейчас КП Киевреклама проверяет улицы и рекламные средства на возможное наличие рекламы провокационного содержания.

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