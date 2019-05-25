В Киеве установили крест и закрепили статус нацпамятки: фото

Фото: LIGA.net

В Киеве возле музея на Почтовой установили крест, чтобы закрепить статус национальной памятки, передает корреспондент LIGA.net.

Участники движения "Музей на Почтовой" таким образом планируют закрепить статус национальной памятки истории и археологии, который Кабмин предоставил участку прибрежного квартала средневекового Киева.

Анабелла Морина краевед, глава общественной организации "Почайна" пояснила, что это место связано с Крещением Руси. Она отметила, что новой церкви или часовни тут ставить не планируют.

По ее словам, установление креста должно стать еще одним предохранителем от попыток построить на месте раскопок торгово-развлекательный центр.

Фото: LIGA.net

"Тут не может быть торгового центра на месте крещения Киевской Руси, тут будет культурный центр", - сказала она.

4 апреля 2019 года одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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