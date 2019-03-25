В Киеве в магазин посуды забежал дикий кот: вызывали спасателей

Фото: depositphotos.com

В Киеве, на улице Семьи Сосниных в магазин посуды забежал дикий кот. Сотрудникам магазина пришлось вызывать спасателей, так как самостоятельно прогнать животное они не могли. Об этом сообщается на странице команды спасения животных Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Там рассказали, что кот, забежав в магазин, забрался на полки с посудой и отказался уходить.

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При попытках его прогнать, кот начинал носиться по полкам, причиняя еще больший ущерб владельцам магазина.

Сотрудники обратились в Kyiv Animal Rescue Group.

"Спасателю удалось незаметно подползти к коту, снять с полки, на которой он сидел, все бьющиеся предметы, после чего кот был успешно отловлен и возвращен в место обитания", - говорится в сообщении.

В Киеве заработал реестр домашних животных, в котором будет сохранятся важная информация о вашем питомце. Также он позволит вернуть владельцу потерявшееся животное с помощью жетона с QR-кодом.