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В Киеве в подземном переходе на Майдане обвалился потолок – подробности, фото

22.01.2021, 11:05
В Киеве в подземном переходе на Майдане обвалился потолок – подробности, фото - Фото
Перекрытый вход в переход (источник - telegram КГГА)

Сегодня утром в подземном переходе Майдана Независимости обвалился потолок – массивная конструкция рухнула в одночасье, обошлось без жертв. Фото разместил в своем Telegram телеведущий Сергей Притула.

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В КГГА заявили, что рухнула подвесная конструкция, пострадавших нет, а причины инцидента пока уточняются. Один из входов в переход перекрыли, на месте работают коммунальные службы. 

Также в столичном горсовете отметили, что капитальный ремонт перехода производился еще в 2002 году, а подвесной потолок монтировали к Евро-2012.

Читайте также: Подземные переходы: украинские реалии против европейского опыта

Дарья Мостовая
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