В Киеве в подземном переходе на Майдане обвалился потолок – подробности, фото

Сегодня утром в подземном переходе Майдана Независимости обвалился потолок – массивная конструкция рухнула в одночасье, обошлось без жертв. Фото разместил в своем Telegram телеведущий Сергей Притула.

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В КГГА заявили, что рухнула подвесная конструкция, пострадавших нет, а причины инцидента пока уточняются. Один из входов в переход перекрыли, на месте работают коммунальные службы.

Также в столичном горсовете отметили, что капитальный ремонт перехода производился еще в 2002 году, а подвесной потолок монтировали к Евро-2012.

В сентябре 2018 года в Киеве возле метро "Арсенальная" обвалился асфальт: фото, видео.

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Дарья Мостовая

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