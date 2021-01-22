В Киеве в подземном переходе на Майдане обвалился потолок – подробности, фото
22.01.2021, 11:05
Перекрытый вход в переход (источник - telegram КГГА)
Сегодня утром в подземном переходе Майдана Независимости обвалился потолок – массивная конструкция рухнула в одночасье, обошлось без жертв. Фото разместил в своем Telegram телеведущий Сергей Притула.
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В КГГА заявили, что рухнула подвесная конструкция, пострадавших нет, а причины инцидента пока уточняются. Один из входов в переход перекрыли, на месте работают коммунальные службы.
Также в столичном горсовете отметили, что капитальный ремонт перехода производился еще в 2002 году, а подвесной потолок монтировали к Евро-2012.
- В сентябре 2018 года в Киеве возле метро "Арсенальная" обвалился асфальт: фото, видео.
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