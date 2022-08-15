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В Киеве в течение недели будут бесплатно показывать украинское кино: расписание сеансов

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 21:34
В Киеве в течение недели будут бесплатно показывать украинское кино: расписание сеансов - Фото
Иллюстративное фото кинотеатра (Фото depositphotos.com)

По случаю 31-й годовщины независимости Украины в столичных кинотеатрах с 20 по 27 августа пройдут бесплатные показы украинских фильмов. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

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Также будут встречи с творческими группами кинофильмов.

Подборку фильмов составило КП "Киевкинофильм".

Расписание:

- в кинотеатре "Лейпциг" 20 августа (начало в 15:00) состоится творческая встреча с украинским актером, режиссером, сценаристом и продюсером Виктором Андриенко, а также просмотр его авторского фильма "Иван Сила". Вход свободный;

- в кинотеатре "Старт" 21 августа (начало в 17:00) состоится показ украинского фантастического семейного фильма о приключениях мальчика и собаки-супергероя "Фокстер и Макс" (режиссер Анатолий Матешко). Вход свободный;

- в кинотеатре "Луч" 22 августа (начало в 17:00) состоится показ исторического фильма-фэнтези "Сторожевая застава" (режиссер Юрий Ковалев). Вход свободный;

- в кинотеатре "Факел" 23 августа (начало в 17:00) состоится показ полнометражного анимационного фильма-сказки "Похищенная принцесса" (режиссер Олег Маломуж). Вход свободный;

- в кинотеатрах "Лейпциг", "Флоренция", "Кинотеатр имени Т. Г. Шевченко", "Факел", "Старт" и "Луч" 24 августа пройдут допремьерные показы украинской военной драмы "Снайпер. Белый ворон" (режиссер Марьян Бушан);

- в кинотеатре "Флоренция" 25 августа (начало в 17:00) состоится показ исторического экшна "Захар Беркут", экранизации одноименной исторической повести Ивана Франко (режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн). Вход свободный;

- в кинотеатре "Кинотеатр имени Т. Г. Шевченко" 26 августа (начало в 17:00) состоится показ фильма "Тарас. Возвращение" (режиссер Александр Денисенко). Вход свободный;

- в кинотеатре "Лира" 27 августа (начало в 15:00) состоится показ фильма Михаила Ильенко "Толока" и встреча с творческой группой фильма. Вход свободный.

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Вадим Ребрина
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