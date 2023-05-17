В Киеве во время тревог общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия

С 22 мая наземный общественный транспорт Киева в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Такое решение принял Совета обороны Киева, передает КГГА.

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Как отмечается, с 22 мая в случае воздушной тревоги транспорт Киевпасстранса и частных компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, должен делать остановку у ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения.

"Водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и так далее", – говорится в сообщении.

Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в Киеве.

Также сообщается, что с 22 мая во время воздушной тревоги будет запрещен заезд крупногабаритного транспорта в Киев.

Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн.

Контролировать выполнение этого решения будет Национальная гвардия совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области.

11 мая департамент транспортной инфраструктуры КГГА решил расторгнуть договоры с перевозчиком "Транс-Сити" на обслуживание четырех маршрутов: №150, №205, №599 и №600.

С 15 мая Киевский метрополитен сократил интервал движения до 3-4 минут в пиковые часы (было 4-5 минут), в межпиковые – до 6-8 минут (было 8-10 минут). О

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