В Киеве заработала автофиксация нарушений ПДД: перечень камер и первые нарушения

Автофиксация нарушения ПДД (фото - пресс-служба патрульной полиции)

В Киеве cегодня с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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На дорогах Киева 20 камер автоматической фиксации правонарушений измеряют скоростной режим движения автомобилей, а в случае выявления правонарушения будут его автоматически фиксировать.

Перечень мест, где установлены камеры:

ул. Елены Телиги, 39;

Набережное шоссе, 4 (напротив);

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

улица Братиславская, 18;

Чоколовский бульвар, 24;

Северный мост (в направлении левого берега);

Северный мост (в направлении правого берега);

Броварской проспект (м. Левобережная);

Броварской проспект / ул. Строителей;

Южный мост (в направлении левого берега);

Южный мост (в направлении правого берега);

проспект Героев Сталинграда, 25;

проспект Владимира Маяковского, 56;

проспект Владимира Маяковского, 65;

Дружбы народов бульвар, 27;

Дружбы народов бульвар, 36;

Столичное шоссе, 58 в направлении Киева;

Столичное шоссе 58, в направлении Обухова;

Харьковская площадь/проспект Бажана;

Харьковская площадь/проспект Бажана

"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 со скоростью 75 км/ч при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 км/ч", - отметил замглавы МВД Антон Геращенко.

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По его словам, этот автомобиль был зафиксирован камерой, расположенной по адресу Чоколовский бульвар 24.

Он добавил, что теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом, временем и информацией о сути произошедшего.

"Если она оплатит штраф в течении десяти дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 грн. Если после 10 дней - 255 грн. Если не оплатит, по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему исполнительной службы министерства юстиции", - объяснил Геращенко.

Чиновник уточнил, что если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в департамент патрульной полиции или в суд.

Киев закупил 20 приборов фото- и видеофиксации нарушений "Каскад" за 20 млн грн. Поставщик - компания Украинские системные инновации. Эти приборы сертифицированы, соответственно, штрафы, выписанные ими, имеют силу в суде. Неофициальное тестирование систем начали осенью 2019 года.