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04.06.2019, 18:31

В Киевском метро сказали, когда жетоны окончательно исчезнут

В Киевском метро сказали, когда жетоны окончательно исчезнут - Фото
Фото: LIGA.net

После того, как из оборота полностью исчезнут жетоны, платить можно будет картой метро, единым электронным билетом KyivSmartCard или картой банка

С 30 октября этого года в столичном метрополитене окончательно исчезнут из оборота жетоны. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"148 дней до метро #безжетонів. Благодарим за проактивность и идеи для выведения из оборота жетоны и переход городского транспорта на современные способы оплаты…Ваше время важнее для родных, друзей и коллег, а не для очереди за жетонами!", - сказано в сообщении.

Оплачивать проезд можно будет картой метро, единым электронным билетом KyivSmartCard или бесконтактными банковскими картами.

29 мая сообщалось, что в столичном метрополитене начали отключать автоматы по продаже пластиковых жетонов. 

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Теги: киевский метрополитен, метро, жетоны
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