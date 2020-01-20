В киевском метро в утренний час пик не работали несколько станций

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В метро Киева сегодня утром в час пик не работал ряд станций метро, что спровоцировало чрезмерное скопление пассажиров. О проблемах с движением предупредило КП Киевский метрополитен.

В 9:08 КП сообщило, что на красной линии "движение Лесная - Святошин. Житомирская и Академгородок - не работают", так как устраняется техническая неисправность на путях метрополитена, и на это потребуется около 20 минут. Примерно через час КП сообщило, что неисправность устранена.

Офис генпрокурора подозревает сотрудников компании Киевметрострой в попытках завладеть государственными деньгами на строительство метро на Виноградарь. 16 января на счета компании был наложен арест.

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