В киевском роддоме с 7 этажа выпала роженица

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы

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В столичном роддоме на улице Багговутовской из окна палаты на седьмом этаже выпала 32-летняя женщина, которая несколько дней назад родила. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там уточнили, что сообщение о происшествии поступило в полицию вчера ночью.

"На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины, которая несколько дней назад родила двойню", - сказано в сообщении.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту гибели роженицы начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Недавно в Винницкой области нашли повешенным 30-летнего солдата-контрактника одной из воинских частей.