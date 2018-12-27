В Киевской области мужчина ранил отца ученика в школьной столовой

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Яготине Киевской области полиция задержала мужчину, который в школьной столовой ранил ножом отца одного из учеников. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, во время празднования детьми Нового года в местной школьной столовой пришел неизвестный, который хотел попасть на празднование, однако ему решил помешать отец одного из учеников.

Реклама

Между двумя мужчинами возник словесный конфликт, после чего злоумышленник нанес отцу ученика несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия, рассказали в полиции.

Злоумышленник был задержан во время уничтожения вещественных доказательств.

Пострадавший госпитализирован.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Вечером 18 декабря на парковке в оккупированной Алуште произошла жестокая драка с применением холодного оружия между членами чеченской банды и организованной преступной группы "депутата" Госдумы РФ Руслана Бальбека.