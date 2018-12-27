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27.12.2018, 20:28

В Киевской области мужчина ранил отца ученика в школьной столовой

В Киевской области мужчина ранил отца ученика в школьной столовой - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Неизвестный хотел попасть на празднование Нового года, однако ему решил помешать отец одного из учеников

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В Яготине Киевской области полиция задержала мужчину, который в школьной столовой ранил ножом отца одного из учеников. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, во время празднования детьми Нового года в местной школьной столовой пришел неизвестный, который хотел попасть на празднование, однако ему решил помешать отец одного из учеников.

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Между двумя мужчинами возник словесный конфликт, после чего злоумышленник нанес отцу ученика несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия, рассказали в полиции.

Злоумышленник был задержан во время уничтожения вещественных доказательств.

Пострадавший госпитализирован.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Вечером 18 декабря на парковке в оккупированной Алуште произошла жестокая драка с применением холодного оружия между членами чеченской банды и организованной преступной группы "депутата" Госдумы РФ Руслана Бальбека.

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Теги: школа, нож, новый год, ученик, яготин
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