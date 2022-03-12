В Киевской области после обстрелов загорелся склад хранения замороженной продукции
12.03.2022, 07:37
Фото - ГСЧС
В Киевской области после обстрелов загорелся склад хранения замороженной продукции, сообщает ГСЧС.
Обстрел произошел 12 марта в 3:50 в Квитневом Броварского района Киевской области. Предварительно, пострадавших и жертв нет.
В тушении пожара были задействованы 20 человек и 4 единицы техники. По состоянию на 07:54 пожар локализован на площади 28 000 кв.м.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии