В Киевской области после обстрелов загорелся склад хранения замороженной продукции, сообщает ГСЧС.

Обстрел произошел 12 марта в 3:50 в Квитневом Броварского района Киевской области. Предварительно, пострадавших и жертв нет.

В тушении пожара были задействованы 20 человек и 4 единицы техники. По состоянию на 07:54 пожар локализован на площади 28 000 кв.м.

Дмитрий Смирнов

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