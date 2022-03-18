В Киевской области ВСУ сбили российский истребитель "Стингером"
18.03.2022, 10:33
Иллюстративное фото. Сбитый российский самолет, фото - Антон Геращенко
Утром в Бучанском районе Киевской области ПВО Сухопутных войск Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
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Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер".
Как сообщается, не было замечено катапультирование экипажа сбитого самолета. Истребитель упал на временно оккупированной территории.
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