В Киевской области ВСУ сбили российский истребитель "Стингером"

Утром в Бучанском районе Киевской области ПВО Сухопутных войск Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер".



Как сообщается, не было замечено катапультирование экипажа сбитого самолета. Истребитель упал на временно оккупированной территории.







Валерия Давыдова

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