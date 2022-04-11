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В Киевской ОВА рассказали, когда жители области смогут вернуться в свои дома

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 06:50
В Киевской ОВА рассказали, когда жители области смогут вернуться в свои дома - Фото
Иллюстративное фото, АрміяInform

В Киевской области работают над тем, чтобы местные жители смогли вернуться в свои дома до конца апреля. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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Он подчеркнул, что пока возвращаться опасно, поскольку продолжается разминирование территории.

"Только за эту неделю обезврежено около 11 тысяч взрывоопасных предметов: это неразорвавшиеся мины, ловушки, растяжки. Россияне оставляют нам очень много "сюрпризов", когда отходят." – рассказал Павлюк.

В то же время для борьбы с мародерством и охраны имущества жителей, которые пока не могут вернуться, в область прибыло около 600 полицейских.

Также идет работа по восстановлению транспортной инфраструктуры и электроснабжения.

"Житомирская трасса только на этой неделе была освобождена от остатков разбитой техники. В следующую субботу планируем запустить объездной мост возле Стоянки, сегодня запускаем объездной мост возле Романовки. Очень много мостов было уничтожено по всей области", – отметил Павлюк.

Кроме того, 352 населенных пункта пока не имеют электроснабжения, работы по восстановлению продолжаются.

В целом, основной массив восстановительны работ в области планируется закончить до Пасхи, а остальные – до конца мая.

Также идет переоценка необходимости блокпостов в области, важнейшие из них остаются, часть разбирают. Но это делается постепенно, пока не создан еще один оборонный рубеж, более отдаленный от Киева, потому что опасность наступления с севера для столицы и области все еще остается.

Валерия Давыдова
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киев киевская область Павлюк
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