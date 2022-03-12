В результате обстрелов в Киеве загорелось административное здание и гаражи – фото

В результате обстрелов в Киеве загорелась крыша административного четырехэтажного здания по адресу Хорива, 25. В 7:34 пожар был локализован на площади 50 кв.м, в 8:54 – потушен, сообщает ГСЧС. По данным Антона Геращенко, там был сбит российский беспилотник с килограммом взрывчатки (пластида) и металическими шариками.

Кроме того, после обстрелов загорелись два гаража и офисное здание на улице Синеозерной. Пожар был локализован на площади 100 кв.м и оперативно потушен.

Дмитрий Смирнов

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Жертв и потерпевших нет.