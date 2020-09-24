В Украине открылся первый Музей науки – он на "выставке" в Киеве: фото и видео

Посетители смогут покататься на велосипеде с квадратными колесами: такие есть в четырех городах мира – Киеве, Нью-Йорке, Сингапуре и Рио-де-Жанейро

Сегодня, 24 сентября, на территории Национального комплекса Экспоцентр (ВДНХ) в тестовом режиме открылся первый в Украине интерактивный Музей науки. Об этом сообщается в Facebook учреждения.

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Посетителей ждут более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

Здесь можно покататься на велосипеде с квадратными колесами (сейчас такие есть только в четырех городах мира: Киеве, Нью-Йорке, Сингапуре и Рио-де-Жанейро), "отправиться" в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл, составить из "атомов" воду и соль в дополненной реальности, а также узнать, как устроен организм человека.

Экспозиция состоит из семи блоков, над которыми работали команды из Украины, Канады, США, Польши и Швеции.

The Village отмечает, что самый большой интерактивный экспонат музея – стеклянный потолок площадью 400 м². Его работа будет зависеть от посетителей; к примеру, он будет менять цвет в зависимости от правильности ответов на тематические тесты.

По словам организаторов проекта, посетителям также будут доступны образовательные программы: туры для учителей или открытые лекции и учебные программы для всей семьи.

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Станислав Стороженко

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