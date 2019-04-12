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12.04.2019, 15:54

В Украине появился первый Банк грудного молока

В Украине появился первый Банк грудного молока - Фото
Фото: Pixabay

В Банке грудного молока в Киеве донорское молоко собирается, исследуется, обрабатывается и раздается нуждающимся детям по назначению врача

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В Перинатальном центре Киева появился первый в Украине Банк грудного молока. Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Весь процесс тщательно контролируется на каждом этапе (начиная с обследования женщин-доноров, исследований молока, пастеризации, которая гарантирует микробиологическую безопасность и сохранность максимальной пищевой ценности, и заканчивая соблюдением условий хранения)", - сказано в сообщении.

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Донором молока может стать здоровая женщина в период кормления своего ребенка.

Воспользоваться Банком грудного молока могут бесплатно пациенты стационара, а также других лечебных учреждений города. 

Поворозник сказал, что в Перинатальном центре Киева рождается около 80% всех недоношенных детей с критически низкой массой тела. Благодаря грудному молоку выживаемость недоношенных детей увеличивается в 8 раз.

"За время работы Банка грудного молока (с 1 марта 2019) собрано, исследовано и обработано около 40 литров грудного молока. Более 20 малышей уже получили донорское молоко. По наблюдениям врачей, эти детишки гораздо лучше набирают вес, их состояние скорее стабилизируется по сравнению с ситуациями употребления смеси", - отметил замглавы КГГА.

На создание Банка грудного молока из городского бюджета потрачено 9 млн гривень.

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Теги: киев, ребенок, новорожденный, николай поворозник, грудное молоко, банк молока
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