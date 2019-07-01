В Вышгороде мужчину испугали съемки СТБ - он применил оружие

Фото: kv.npu.gov.ua

В Вышгороде Киевской области местный житель открыл стрельбу из пистолета во время съемок шоу канала СТБ в подъезде его дома. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Одному из соседей крайне не понравились непонятные "ритуалы" провидцев, разбросанные иглы и расставленные свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю", - сказано в сообщении.

Судя по названиям фотофайлов в сообщении полиции, речь идет о программе "Битва экстрасенсов".

Правоохранители говорят, что в результате инцидента никто не пострадал. Хулигана "усмирила" группа реагирования патрульной полиции. Полицейские изъяли на месте стартовый пистолет, патроны и гильзы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

В полиции также сообщили, что устанавливают законность проведения съемок, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены.