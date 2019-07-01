Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.07.2019, 15:53

В Вышгороде мужчину испугали съемки СТБ - он применил оружие

В Вышгороде мужчину испугали съемки СТБ - он применил оружие - Фото
Фото: kv.npu.gov.ua

В одном из многоквартирных домов Вышгорода съемочная группа канала СТБ снимала программу с "непонятными ритуалами"

В Вышгороде Киевской области местный житель открыл стрельбу из пистолета во время съемок шоу канала СТБ в подъезде его дома. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Одному из соседей крайне не понравились непонятные "ритуалы" провидцев, разбросанные иглы и расставленные свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю", - сказано в сообщении.

Судя по названиям фотофайлов в сообщении полиции, речь идет о программе "Битва экстрасенсов".

Правоохранители говорят, что в результате инцидента никто не пострадал. Хулигана "усмирила" группа реагирования патрульной полиции. Полицейские изъяли на месте стартовый пистолет, патроны и гильзы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

В полиции также сообщили, что устанавливают законность проведения съемок, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Битва экстрасенсов, стб, вышгород
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 