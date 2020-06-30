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Взрыв на Позняках. Люди не могут попасть в выданные Зеленским квартиры

Взрыв на Позняках. Люди не могут попасть в выданные Зеленским квартиры - Фото
Взрыв дома на Позняках в Киеве (фото - Владислав Сердюк/LIGA.net)
30.06.2020, 10:03

Пострадавшие от взрыва в киевской многоэтажке не могут попасть в новые квартиры

Пострадавшие от взрыва на Позняках в Киеве не могут попасть в квартиры, которые на прошлой неделе распорядился выдать им президент Владимир Зеленский. Об этом заявила жительница одной из поврежденных квартир, передает 5 канал.

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По словам потерпевшей, документов на квартиру они не имеют - им вручили только сертификаты. На них есть только фото подписи директора застройщика, а еще стоит технический строительный номер, который, по ее словам, не соответствует номеру дома. Семья одной из жительниц не знала даже, на каком этаже квартира. В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате говорится о трехкомнатной.

Квартиры выдали в ЖК "Хрустальные фонтаны" на улице Метрологическая, 42. Всего есть четыре очереди комплекса, четвертую еще достраивают. Отмечается, что снаружи дома обнесены забором. 

"Фактически люди получили ключи, но воспользоваться ими не могут. Их не пускают даже посмотреть квартиру, там все еще продолжается строительство. А в квартирах голые бетонные стены", - говорится в материале.

  • 21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках, погибли пять человек.
  • По словам мэра Киева, пострадавшим семьям выплатят по 50 000 грн.
  • 25 июня президент Зеленский передал 12 семьям сертификаты на новые квартиры. По словам президента, все квартиры новые, в них будет сделан ремонт.
Наталия Софиенко
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