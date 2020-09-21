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"Заброшки" в цифру. Киевские архитекторы запустили карту заброшенных памяток истории

21.09.2020, 11:45
Фото: Карта реновации

Создатели сервиса "Карта реноваций" хотят спасти ветхие памятки истории столицы от вандалов и рейдеров

Сегодня начал работу сайт "Карта реноваций". Это сервис, который объединяет заброшенные памятники истории и архитектуры Киева в общую базу, чтобы защитить их от разрушения. 

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Идея  "вернуть жизнь" в заброшенные здания городов Украины. На первом этапе авторы хотят сохранить архитектурную историю Киева и создать базу данных всех архитектурных памятников. Цель  остановить умышленные поджоги, незаконные перепродажи и вандальную реставрацию объектов.  

В базе данных собраны фотографии, история, состояние, сведения о владельцах. 

Создатели сервиса год собирали данные о заброшенных объектах в Шевченковском районе Киева. Архитекторы, урбанисты и реставраторы изучали архивы, историю зданий, а также открытые реестры. Всего было обнаружено 227 "заброшек", 66 из которых - памятники архитектуры. 

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Станислав Стороженко
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