Дым над Киевом. В Голосеевском районе горело здание, эвакуировали 98 человек – фото, видео

Сегодня утром в Голосеевском районе Киева горело здание, сообщили в столичном управлении ГСЧС. Дым от пожара видели из разных уголков Киева, в частности журналисты LIGA.net.

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Отмечается, что сообщение о пожаре в трехэтажном здании на улице Бродовской поступило в 04:34. Спасатели на месте обнаружили, что горели второй и третий этажи, также огонь распространялся на крышу и первый этаж.

Тушение пожара было осложнено – на этой территории отсутствует противопожарное водоснабжения. Спасателям приходилось тратить время, чтобы проложить магистральные линии.

В 06:45 пожар локализовали на площади 2000 кв. м, в 07:29 пожар ликвидировали. Пожарные уберегли от огня четыре частных дома и недостроенное здание, во время ликвидации пожара эвакуировали 98 человек и спасли пятерых. Предварительно, пострадавших и жертв нет.

Причину пожара устанавливают правоохранители.