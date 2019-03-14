Внезапный концерт: 7 оркестров и 3 хора выступили на ж/д вокзале

В вестибюле центрального железнодорожного вокзала в Киеве 14 марта состоялся флешмоб, посвященный Дню добровольца, передает корреспондент LIGA.net.

Семь военных оркестров, три хора и капелла бандуристов расположились в холле и на лестницах и, не предупреждая пассажиров, дали непродолжительный концерт, исполнив три композиции. Все действие заняло около 15-20 минут.

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Участников добровольных формирований торжественно поздравили: заслуженный академический образцово-показательный оркестр ВСУ; военный оркестр национального университета обороны Украины им.Черняховского; оркестр почетного караула отдельного полка президента Украины им.Хмельницкого; военный оркестр Киевского военного лицея им.Богуна; военный оркестр военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут; военный оркестр 101-й отдельной бригады охраны ГШ ВСУ; военный оркестр КНУ им.Шевченко; хор ансамбля песни и танца ВСУ; хор ансамбля Нацгвардии Украины; хор ансамбля Госпогранслужбы; национальная заслуженная капелла бандуристов Украины им. Майбороды.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net