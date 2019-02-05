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Боты:
05.02.2019, 17:29

Помощь. Как Let's help сводил 1800 бабушек на концерт: фото

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Помощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как Let
Помощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как Let
Помощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как LetПомощь. Как Let

На мероприятии в Международном центре культуры и искусств для 1800 пожилых людей выступил блистательный Лісапетний батальон

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3 февраля в Международном центре культуры и искусств в Киеве состоялся благотворительный концерт для пенсионеров Киева и пожилых людей, проживающих в гериатрических пансионатах Киевской области. Организовал концерт международный благотворительный фонд Let's help (входит в группу компаний ЛІГА).

На мероприятии для 1800 пожилых людей выступил ансамбль Лісапетний батальон. "Впервые за 28 лет независимости бабушки и дедушки из гериатрических пансионатов посетили концерт", - говорят организаторы.

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LIGA.net - информационный партнер фонда Let's help

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Теги: пенсионер, Lets Help, фонд, благотворительность
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