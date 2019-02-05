Помощь. Как Let's help сводил 1800 бабушек на концерт: фото

3 февраля в Международном центре культуры и искусств в Киеве состоялся благотворительный концерт для пенсионеров Киева и пожилых людей, проживающих в гериатрических пансионатах Киевской области. Организовал концерт международный благотворительный фонд Let's help (входит в группу компаний ЛІГА).

На мероприятии для 1800 пожилых людей выступил ансамбль Лісапетний батальон. "Впервые за 28 лет независимости бабушки и дедушки из гериатрических пансионатов посетили концерт", - говорят организаторы.

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