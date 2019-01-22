Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 15:56

Праздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в Киеве

1 / 16
Праздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в Киеве
Праздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в Киеве
Праздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в КиевеПраздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в Киеве

22 января 1919 года в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки, объединивший Украину

Реклама
Реклама

Ежегодно 22 января в Украине отмечают День Соборности. В этот день ровно сто лет назад был подписан акт воссоединения Украинской народной Республики и Западноукраинской народной Республики.

По случаю праздника на мосту Патона в Киеве прошла акция, уже ставшая традиционной – сотни людей, взявшись за руки, идут навстречу друг другу с обеих берегов Днепра. Посреди моста обе колонны встречаются, символизируя воссоединение Украины, и люди исполняют государственный гимн.

Реклама

День Соборности Украины официально празднуется с 1999 года, когда президент издал соответствующий указ.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: цепь, акция, мост патона, день соборности
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото
Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото
Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв увеличилось - фото
Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв увеличилось - фото
Второй эсминец ВМС США вошел в Черное море: фото
Второй эсминец ВМС США вошел в Черное море: фото
Материалы по теме
На Печерске задержали членов Неизвестного патриота: видео
Киев На Печерске задержали членов Неизвестного патриота: видео
В Запорожье фермер похитил супругов и держал их на цепи: фото
Происшествия В Запорожье фермер похитил супругов и держал их на цепи: фото
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Оскар-2019: Киноакадемия объявила номинантов - видео
Оскар-2019: Киноакадемия объявила номинантов - видео
Праздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в Киеве
Праздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в Киеве 15:56
Всемирный экономический форум в Давосе: трансляция
Всемирный экономический форум в Давосе: трансляция 15:45
В Одессе сдетонировало взрывное устройство: видео последствий
В Одессе сдетонировало взрывное устройство: видео последствий 15:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 