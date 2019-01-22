Праздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в Киеве

Ежегодно 22 января в Украине отмечают День Соборности. В этот день ровно сто лет назад был подписан акт воссоединения Украинской народной Республики и Западноукраинской народной Республики.

По случаю праздника на мосту Патона в Киеве прошла акция, уже ставшая традиционной – сотни людей, взявшись за руки, идут навстречу друг другу с обеих берегов Днепра. Посреди моста обе колонны встречаются, символизируя воссоединение Украины, и люди исполняют государственный гимн.

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День Соборности Украины официально празднуется с 1999 года, когда президент издал соответствующий указ.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net