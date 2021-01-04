Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
04.01.2021, 14:50

В Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фото

1 / 8
В Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фото
В Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фото
В Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фотоВ Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фото

Проект строительства канатной дороги в Киеве остается актуальной темой для города – начало его реализации возможно в 2021 году. Об этом заявил автор проекта Андрей Миргородский

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, канатная дорога задумывается не задумывается как туристический аттракцион – ее видят как полноценный элемент городского транспорта столицы.

Сообщается, что первая очередь строительства предполагает обустройство станций Почтовая площадь, Арка дружбы народов, Труханов остров. Протяженность между ними должна составить более 1 км. В дальнейшем дорогу могут продлить до Гидропарка и района Русановки, говорит Миргородский. 

В Управлении по вопросам инвестиционной и внешнеэкономической политики КГГА сообщили в комментарии LIGA.net, что проект строительства канатной дороги уже в разработке горадминистрации. 

"Есть победитель конкурса (по привлечению инвестора – ред.), проект находится на рассмотрении согласно регламента", – отметили в КГГА. 

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: почтовая площадь, киев, КГГА, инвестиции, канатная дорога
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
"Небесные сокровища". NASA опубликовало 30 новых снимков телескопа Hubble – фото
"Небесные сокровища". NASA опубликовало 30 новых снимков телескопа Hubble – фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
В Полтаве горело здание-памятник архитектуры: есть погибший – фото
В Полтаве горело здание-памятник архитектуры: есть погибший – фото
Материалы по теме
На Почтовой площади Киева будет и ТЦ, и музей - КГГА
Киев На Почтовой площади Киева будет и ТЦ, и музей - КГГА
В Киеве сегодня в час-пик частично перекроют сразу два моста
Киев В Киеве сегодня в час-пик частично перекроют сразу два моста
Популярное
фото/видео
В Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фото
В Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фото
Формально первый в мире. Британского пенсионера вакцинировали Oxford/AstraZeneca – видео
Формально первый в мире. Британского пенсионера вакцинировали Oxford/AstraZeneca – видео 14:28
Ученые создали пистолет, который "прядет защитную кожу" вместо ожогов и ран – видео
Ученые создали пистолет, который "прядет защитную кожу" вместо ожогов и ран – видео 13:35
"Врачи говорили, что ковид – масонский заговор": сюжет DW о медицине в Черновцах – видео
"Врачи говорили, что ковид – масонский заговор": сюжет DW о медицине в Черновцах – видео 12:44
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 