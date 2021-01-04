В Киеве может появиться канатная дорога, соединяющая Почтовую площадь и левый берег – фото

Проект строительства канатной дороги в Киеве остается актуальной темой для города – начало его реализации возможно в 2021 году. Об этом заявил автор проекта Андрей Миргородский.

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По его словам, канатная дорога задумывается не задумывается как туристический аттракцион – ее видят как полноценный элемент городского транспорта столицы.

Сообщается, что первая очередь строительства предполагает обустройство станций Почтовая площадь, Арка дружбы народов, Труханов остров. Протяженность между ними должна составить более 1 км. В дальнейшем дорогу могут продлить до Гидропарка и района Русановки, говорит Миргородский.

В Управлении по вопросам инвестиционной и внешнеэкономической политики КГГА сообщили в комментарии LIGA.net, что проект строительства канатной дороги уже в разработке горадминистрации.

"Есть победитель конкурса (по привлечению инвестора – ред.), проект находится на рассмотрении согласно регламента", – отметили в КГГА.