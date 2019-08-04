Киевский метрополитен без жетонов: видео с Angry Birds

С завтрашнего дня, 5 августа, на станции столичного метрополитена Днепр жетоны перестанут продавать в кассах, сообщает пресс-служба метрополитена. К посту также добавили видео с персонажем игры Angry Birds, который пытается пройти турникеты с жетоном, но потом заменяет его на пластиковую карту.

В метрополитене уточняют, что купленные ранее жетоны еще можно будет использовать.

На сегодняшний день современные средства оплаты работают на станциях Нивки, Ипподром, Теремки, Позняки.

Полностью жетоны выйдут из оборота 30 октября.

30 июля сообщалось, что Киевский метрополитен планирует отказаться от "зеленых" карточек метро.