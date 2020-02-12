Кличко показал, как наказали вандала с Аллеи художников: видео

20-летний житель Киевской области, который 29 января повредил LED-подсветку перил на Аллее художников, привлечен к 30 часам общественных работ. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он опубликовал видео, на котором запечатлено, как работает молодой человек.

По словам Кличко, нарушитель привлечен к общественным работам на три недели - минимум по три часа ежедневно.

Мэр добавил, что юноша уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района: на Аллее художников он отмывал надписи с перил, на Контрактовой площади сгребал листья в сквере, возле кинотеатра "Октябрь" убирал снег, а возле памятника Магдебургского права чистил склоны.

Аллея художников и лестница к Андреевской церкви, по мнению экспертов, опрошенных LIGA.net, вошли в десятку главных городских проектов 2019 года, которые изменили облик украинских городов к лучшему.