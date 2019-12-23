Мужчина в Киеве чудом выжил в страшной ДТП: видео

Сегодня около 4:00 в Киеве грузовик Renault протаранил припарковавшийся на автозаправке Hyundai. Водителю чудом удалось избежать ранений.

ДТП произошло на перекрестке Полярной и Семьи Кульженко, сообщает Киев оперативный.

По информации издания, водитель грузовика задремал за рулем. На перекрестке он въехал в Mitsubishi, а затем - на стоянку АЗС КЛО, где водитель Hyundai как раз остановился, чтобы выпить кофе. Мужчина в последний момент успел отскочить.

21 декабря в Киеве водитель на Chevrolet сбил насмерть двух велосипедистов.