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Над Киевской областью нависла необычная "туча-наковальня" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 22:40
Скриншот из видеозаписи
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Над Киевской областью вечером 29 июня нависла огромная грозовая туча.

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Жители Киевской области сегодня могли наблюдать в небе такое явление как кучево-дождевое облако. Явление возникает, когда восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом формируется характерная "наковальня" в верхней части облака".

На 22:20 облака "расползлись" широким фронтом, но молнии бить не перестали.

С 20:48 до 21:46 в Киеве была объявлена воздушная тревога. В соцсетях сообщали, что в столице слышны звуки грозы, а не взрывов, и призывали не волноваться.

Гроза была над Броварами, Великой Димеркой, Киевом и окрестностями.

Над Киевской областью нависла необычная "туча-наковальня" – видео

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Оксана Житнюк
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киев погода молния
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