Под Киевом авто на скорости сбило военного ВСУ: фото, видео

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Мужчину в военной форме госпитализировали в тяжелом состоянии

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Вечером, 16 января, на дороге, соединяющей Броварской проспект в Киеве и село Зазимье, произошло ДТП, в котором пострадал военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на данные патрульных.

Инцидент произошел около 21:30 на неосвещенном участке дороги возле леса.

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По информации издания, Renault двигался из Зазимья в сторону Киевской птицефабрики. На полном ходу он сбил мужчину в военной форме. От удара у Renault оторвало правое крыло и отлетело зеркало.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Ссылаясь на свои источники журналисты сообщают, что он является военнослужащим ВСУ и ему 33 года. 

Предполагается, что военный мог следовать из санатория-профилактория Хвыля, который находится вблизи от места ДТП.

СМИ пишет, что водитель Renault после наезда мог передвинуть автомобиль и якобы отказался общаться с правоохранителями, изначально отрицая, что именно он был за рулем. 

Фото, видео с места событий: Информатор

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Теги: дтп, ВСУ, киев, авария, военный, военнослужащий, происшествия
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