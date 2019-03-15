Схемы: УГО изъяло документы о земельном участке Порошенко - видео

Журналисты проекта Схемы утверждают, что Управление государственной охраны изымает из различных государственных органов всю документацию, связанную с частными земельными участками действующего президента Украины Петра Порошенко, расположенными в буферной зоне Киева - возле Лавры. В основном это касается Алексеевского люнета – одного из трех земляных укреплений Киевской крепости, созданного в XVIII веке. Люнет "почти совпадает с земельными владениями нынешнего президента", говорится в расследовании.

В 2009 году Киевсовет, как заявляют журналисты Схем, безвозмездно передал в собственность структуре, связанной с Петром Порошенко и первым заместителем председателя его фракции в парламенте Игорем Кононенко, более гектара земли на Печерске.

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Их расследование касается участка площадью 0,6315 га по улице Радиальной, 5.

Участок с такой площадью президент указывает в своих декларациях. Есть он и в декларации от 1 февраля сего года, без адреса.

Однако в предыдущем расследовании на эту тему, от 24 декабря 2014 года, журналисты Схем приводят скан акта права собственности на участок, подписанного тогдашним мэром Киева Леонидом Черновецким: в нем есть адрес и имя владельца.

Тогда руководитель научно-исследовательского отдела охраны памятников культурного наследия Киево-Печерского заповедника Яна Преображенская по просьбе Схем сверила расположения участка на Радиальной, 5, со схемой охранной зоны Софии и Лавры – он оказался в ее пределах.

Вместе с тем, в новости УНИАН от 25 декабря 2009 года говорится, что 0,5 га земли между ул. Редутной и ул. Радиальной в Печерском районе приобретет обслуживающий кооператив Зеленстройсервис-К, заплатив в городской бюджет 22,24 млн грн. Зеленстройсервис-К указал в документах, что намерен осуществить только благоустройство и озеленение территории Алексеевского люнета.

О люнете вспомнили в ноябре 2012 года, когда на этой территории работники Киево-Печерского заповедника заметили строительную технику. Поскольку "Земляные укрепления цитадели с бастионами XVIII века" - объект культурного наследия, на строительные работы там требуется разрешение Минкульта. Работники заповедника в письме к Минкульту 30 ноября 2012 года попросили разъяснения ситуации.

В Минкульте Схемам дважды отвечали, что разрешение на строительство не предоставлялось. Однако специалисты рассказали, что есть еще одно условия для проведение строительства – археологические исследования, которые нужно провести до начала строительства.

Договор о проведении археологических исследований на Радиальной, 5, между Порошенко и Институтом археологии НАН Украины существует. Он датирован 3 декабря 2012 года.

В 2013 году прокуратура Печерского района открыла уголовное производство по факту разрушения люнета на его участке из-за строительных работ. После избрания Порошенко на пост президента дело закрыли, выяснили журналисты. По их словам, исчезли акты проверки законности строительства на Радиальной, 5, и расследования исчезновения документов не проводилось.

За несколько месяцев до выборов президента руководитель Госохраны Валерий Гелетей, по данным Схем, сообщил всем предыдущим распорядителям информации по участку Порошенко, что теперь эта информация секретная и разглашению не подлежит. Хотя журналисты этого не уточняют, очевидно, имеются в виду выборы сего года, потому что руководителем УГО Гелетей стал 15 октября 2015 г.

В качестве примера изъятия и засекречивания информации Схемы приводят письмо Минкульта от 7 ноября 2018 года. В письме говорится, что Минкульт согласовал проект восстановления ландшафта на Алекссевском люнете – "том, который в собственности Порошенко". К министру культуры Евгению Нищуку журналисты обратились с вопросом, как он может объяснить "изменения в историческом ареале Киева, в частности, на земельном участке президента Порошенко". Министр ответил, что он не в курсе дела.

Схемы говорят, что через несколько дня документы по этой истории были изъяты и засекречены по письму Госохраны. Однако Минкульт предоставил им копию разрешение на проведение земляных работ на территории Алексеевского люнета от 2016 года. Журналисты говорят, что теперь это разрешение и различные сопровождающие его документы также изъяты Госохраной и засекречены. В Госохране говорят, что такая информация подпадает под категорию служебной.

Схемы утверждают, что в том же 2016 году на участке Порошенко началось восстановление разрушенного исторического памятника. Никаких доказательство тому, кроме согласованного с Минкультом проекта восстановления исторического ландштафта, они не приводят. Они не указывают также месяц, в котором началось восстановление ландшафта. Но пишут, что в том же месяце вышел указ министра культуры о новой буферной зоне возле Лавры, в которую не входят "земельные участки Порошенко". В Киево-печерском заповеднике уточнили, что вне буферной зоны участки были в течение трех месяцев (декабрь 2016 г.-февраль 2017 г.). В начале 2017 года, по информации Схем, участок на Радиальной, 5, выставили на продажу.