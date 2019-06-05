Сотрудник Нацполиции мог участвовать в аферах с жильем - Слідство

Заместитель начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева Александр Билык, вероятно, участвовал в квартирных аферах. Журналисты программы Слідство.Інфо выяснили, что он присутствовал во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги.

Билык длительное время сотрудничал с инвестиционной компанией, имеющей отношение к присвоению имущества киевлян и незаконное выселение людей.

Билыка уволили из рядов полиции в 2016 году во время реформы правоохранительных органов. Через несколько месяцев после увольнения Билык восстановился в должности через суд, однако сотрудничества с инвестиционной компанией не оставил.

За два года с должности рядового участкового инспектора Билык повысился до заместителя начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений. При этом он находится на скамье подсудимых по старому делу за превышение служебных полномочий во время работы в полиции.

Авторы расследования отмечают, что, несмотря на скромную зарплату, семья полицейского владеет четырьмя квартирами в столице, две из которых - в новостройках. Сам Билык ездит на незадекларированном внедорожнике Audi Q7, стоимость которого составляет не менее 900 000 грн ($33 тыс.).