Сотрудник Нацполиции мог участвовать в аферах с жильем - Слідство

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Заместитель начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева, вероятно, причастен к квартирным аферам в столице

Заместитель начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева Александр Билык, вероятно, участвовал в квартирных аферах. Журналисты программы Слідство.Інфо выяснили, что он присутствовал во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги.

Билык длительное время сотрудничал с инвестиционной компанией, имеющей отношение к присвоению имущества киевлян и незаконное выселение людей.

Билыка уволили из рядов полиции в 2016 году во время реформы правоохранительных органов. Через несколько месяцев после увольнения Билык восстановился в должности через суд, однако сотрудничества с инвестиционной компанией не оставил.

За два года с должности рядового участкового инспектора Билык повысился до заместителя начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений. При этом он находится на скамье подсудимых по старому делу за превышение служебных полномочий во время работы в полиции.

Авторы расследования отмечают, что, несмотря на скромную зарплату, семья полицейского владеет четырьмя квартирами в столице, две из которых - в новостройках. Сам Билык ездит на незадекларированном внедорожнике Audi Q7, стоимость которого составляет не менее 900 000 грн ($33 тыс.).

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Сотрудник Нацполиции мог участвовать в аферах с жильем - Слідство
Сотрудник Нацполиции мог участвовать в аферах с жильем - Слідство
Филарет согласился на упразднение УПЦ КП 15 декабря: видео
Филарет согласился на упразднение УПЦ КП 15 декабря: видео
Протестующие в Переяславе закидывают полицию файерами: видео
Протестующие в Переяславе закидывают полицию файерами: видео
ТЭК Зеленский выступил против строительства Северного потока-2
Ивент своими силами: как провести мероприятие и не налажать
Мнение Ивент своими силами: как провести мероприятие и не налажать
Крымские активы. РФ оспаривает решение арбитража по иску Укрнафты
Экономика Крымские активы. РФ оспаривает решение арбитража по иску Укрнафты
Популярное
фото/видео
Сотрудник Нацполиции мог участвовать в аферах с жильем - Слідство
Сотрудник Нацполиции мог участвовать в аферах с жильем - Слідство
Филарет согласился на упразднение УПЦ КП 15 декабря: видео
Филарет согласился на упразднение УПЦ КП 15 декабря: видео 06:35
Протестующие в Переяславе закидывают полицию файерами: видео
Протестующие в Переяславе закидывают полицию файерами: видео 04.06.19, 21:57
Кличко зовет Саакашвили стать главой партии УДАР: видео
Кличко зовет Саакашвили стать главой партии УДАР: видео 04.06.19, 21:02
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 