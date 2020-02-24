Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Киевавтодор заверяет, что подтопления на проблемных участках города ликвидированы

Возле станции метро Сырец в Киеве в результате дождя и прорыва трубы образовался потоп. Об этом пишет Большой Киев.

Издание сообщает, что сегодня утром из-за сильного дождя на проезжей части образовались большие лужи, ситуацию усугубил прорыв трубы. На дорогах сформировалась тянучка. Некоторые киевляне решили идти пешком, не дожидаясь транспорта. 

Фото: Большой Киев

Коммунальная корпорация Киевавтодор заявила, что в течение последних дней гидрослужбы ДЭУ работают в усиленном режиме, и на данный момент локальные подтопления в городе оперативно ликвидировали.

Читайте также: Потоп в Одессе: вода сносит автомобили и людей

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, прорыв трубы, потоп, сырец
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
У метро Сырец в Киеве из-за прорыва трубы и дождя образовался потоп: фото, видео
У метро Сырец в Киеве из-за прорыва трубы и дождя образовался потоп: фото, видео
Канары накрыла мощная песчаная буря: ее видно из космоса – фото, видео
Канары накрыла мощная песчаная буря: ее видно из космоса – фото, видео
NHL. Заливщик льда встал в ворота, когда оба вратаря получили травмы – видео
NHL. Заливщик льда встал в ворота, когда оба вратаря получили травмы – видео
Транспорт Назван ТОП-10 самых прибыльных авиамаршрутов в мире
УЗ нужен лидер по трансформации и антикоррупционер. Пока кандидатов нет
Мнение УЗ нужен лидер по трансформации и антикоррупционер. Пока кандидатов нет
Где в Украине дороже коммуналка: рейтинг городов от LIGA.net
ТЭК Где в Украине дороже коммуналка: рейтинг городов от LIGA.net
Популярное
фото/видео
У метро Сырец в Киеве из-за прорыва трубы и дождя образовался потоп: фото, видео
У метро Сырец в Киеве из-за прорыва трубы и дождя образовался потоп: фото, видео
Канары накрыла мощная песчаная буря: ее видно из космоса – фото, видео
Канары накрыла мощная песчаная буря: ее видно из космоса – фото, видео 10:53
В Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фото
В Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фото 09:03
NHL. Заливщик льда встал в ворота, когда оба вратаря получили травмы – видео
NHL. Заливщик льда встал в ворота, когда оба вратаря получили травмы – видео 07:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 