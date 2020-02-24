У метро Сырец в Киеве из-за прорыва трубы и дождя образовался потоп: фото, видео

Возле станции метро Сырец в Киеве в результате дождя и прорыва трубы образовался потоп. Об этом пишет Большой Киев.

Издание сообщает, что сегодня утром из-за сильного дождя на проезжей части образовались большие лужи, ситуацию усугубил прорыв трубы. На дорогах сформировалась тянучка. Некоторые киевляне решили идти пешком, не дожидаясь транспорта.

Фото: Большой Киев

Коммунальная корпорация Киевавтодор заявила, что в течение последних дней гидрослужбы ДЭУ работают в усиленном режиме, и на данный момент локальные подтопления в городе оперативно ликвидировали.

Читайте также: Потоп в Одессе: вода сносит автомобили и людей